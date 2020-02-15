В Гвардейском районе автомобиль «Пежо» вылетел в кювет, двое пострадавших
ДТП случилось вечером в пятницу 14 февраля
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувшую пятницу 14 февраля вечером в Гвардейском районе случилось ДТП, в котором пострадали два человека.
В 21:40 на 40 км дороги «Калининград-Неман» водитель «Пежо», который ехал в направлении поселка Знаменск, неверно выбрал безопасный скоростной режим. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате автомобиль вылетел в придорожный кювет.
Пострадали водитель и 38-летний пассажир «Пежо».
ИСТОЧНИК KP.RU