В Зеленоградске откроют бесплатную выставку, посвященную Дню вывода советских войск из Афганистана
Экспозицию представят в краеведческом музее
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградском городском краеведческом музее готовятся к открытию выставки, посвященной Дню вывода советских войск из Афганистана. Как рассказали в музее, выставка откроется в субботу 15 февраля в 11:00. Попасть на нее можно будет бесплатно.
Посетителям музея представят более 40 планшетов с информацией, рассказывающей о боях советских войск на территории Республики Афганистан в 1979-1989 годах.
Состоится и встреча с ветеранами – участниками боевых действий.
ИСТОЧНИК KP.RU