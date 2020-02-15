В Зеленоградске откроют бесплатную выставку, посвященную Дню вывода советских войск из Афганистана

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:23:58+03:00

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В Зеленоградском городском краеведческом музее готовятся к открытию выставки, посвященной Дню вывода советских войск из Афганистана. Как рассказали в музее, выставка откроется в субботу 15 февраля в 11:00. Попасть на нее можно будет бесплатно.

Посетителям музея представят более 40 планшетов с информацией, рассказывающей о боях советских войск на территории Республики Афганистан в 1979-1989 годах.

Состоится и встреча с ветеранами – участниками боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU