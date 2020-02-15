Из магазина на Сельме двое мужчин украли пару бутылок виски

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:16:05+03:00

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Инцидент случился в одном из супермаркетов на улице Согласия на Сельме в Калининграде. Там покупатели взяли со стеллажа две бутылки виски и не заплатили за них. Злоумышленники попали на кадры видеозаписи.

«ОМВД России по Ленинградскому району разыскиваются неустановленные мужчины, подозреваемые в совершении кражи двух бутылок алкогольной продукции на сумму 2600 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В случае если Вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503(дежурная часть), 8-952-794-49-70 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU