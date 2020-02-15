Из магазина на Сельме двое мужчин украли пару бутылок виски
Инцидент случился в одном из супермаркетов на улице Согласия на Сельме в Калининграде. Там покупатели взяли со стеллажа две бутылки виски и не заплатили за них. Злоумышленники попали на кадры видеозаписи.
«ОМВД России по Ленинградскому району разыскиваются неустановленные мужчины, подозреваемые в совершении кражи двух бутылок алкогольной продукции на сумму 2600 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.
В случае если Вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503(дежурная часть), 8-952-794-49-70 либо 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU