В Калининграде задержали мужчину, который воровал вещи из школ, больниц и спортзалов

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:10:03+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж из социальных учреждений города. Как рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая, это ранее судимый 28-летний мужчина.

Калининградец проникал в школы, больницы и спортзалы и похищал оттуда различные вещи, кошельки, банковские карты.

- Злоумышленник иногда представлялся отцом ребенка, обучающегося в учебном заведении, либо проходящего лечение в стационаре, либо пришедшего на тренировку. Подозреваемый пользовался тем, что родители несовершеннолетних уделяли внимание своим детям и оставляли без присмотра сумки и верхнюю одежду, - сообщила Светлана Поставничая.

Если зайти внутрь у фигуранта не получалось, в он выбивал стекло и пролезал в окно. Как установили полицейские, подозреваемый не брезговал и кражами из припаркованных авто.

Потерпевших уже насчитали более десятка.

По оперативной информации, злоумышленник причастен к более чем двум десяткам краж, совершенных в различных районах Калининграда. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела, он находится в следственном изоляторе.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU