2020-02-15T14:10:03+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали мужчину, который воровал вещи из школ, больниц и спортзалов

Также он обчищал припаркованные автомобили
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж из социальных учреждений города. Как рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая, это ранее судимый 28-летний мужчина.

Калининградец проникал в школы, больницы и спортзалы и похищал оттуда различные вещи, кошельки, банковские карты.

- Злоумышленник иногда представлялся отцом ребенка, обучающегося в учебном заведении, либо проходящего лечение в стационаре, либо пришедшего на тренировку. Подозреваемый пользовался тем, что родители несовершеннолетних уделяли внимание своим детям и оставляли без присмотра сумки и верхнюю одежду, - сообщила Светлана Поставничая.

Если зайти внутрь у фигуранта не получалось, в он выбивал стекло и пролезал в окно. Как установили полицейские, подозреваемый не брезговал и кражами из припаркованных авто.

Потерпевших уже насчитали более десятка.

По оперативной информации, злоумышленник причастен к более чем двум десяткам краж, совершенных в различных районах Калининграда. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела, он находится в следственном изоляторе.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер машинист поезда «Ласточка», который перегоняли в Калининград
Калининградцев приглашают на бесплатный концерт, посвященный Дню воина-интернационалиста
Юные каратисты из Гусева собрали деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф
В Зеленоградске откроют многоуровневую стоянку на 250 автомобилей
В Калининграде представят книгу писателя, прошедшего Великую Отечественную войну
В Калининградской области почти 100 тыс га хотят засеять яровыми культурами
На Северном обходе в ДТП пострадала 28-летняя девушка
В Калининграде почтили память героев Афганской войны
В Калининграде задержали мужчину, который воровал вещи из школ, больниц и спортзалов
Из магазина на Сельме двое мужчин украли пару бутылок виски
В Зеленоградске откроют бесплатную выставку, посвященную Дню вывода советских войск из Афганистана
В Гвардейском районе автомобиль «Пежо» вылетел в кювет, двое пострадавших
В Озерском районе в ДТП пострадал 57-летний водитель BMW
В Калининграде управляющий подпольными игровыми клубами сдал всех сообщников
На ул. Яналова в Калининграде сбили 11-летнего мальчика
В пятницу 170 калининградцев проверили уровень сахара на пл. Победы
В Калининграде осудили управляющего сетью подпольных казино в торговых центрах
В поселке Малое Исаково начался ремонт дорог на двух улицах
Калининградец стал душить жену, которая подала ему холодный суп
В Черняховске мужчину ударили ножом из-за насмешек по поводу прически
В Калининградской области начали формировать общественные советы при министерствах
Спортсменка из Зеленоградска выиграла всероссийский турнир по пара-карате
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
В Калининграде троллейбус №1 возобновил движение по прежнему маршруту
Калининградская команда прошла в полуфинал федерального конкурса «Учитель будущего»
В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 200 тысяч за хранение алкоголя без лицензии
Пьяный калининградец разбил машину таксисту за отказ отвезти его домой
«Еле вытянули»: В центре Калининграда поймали прегольского сома
За месяц «Безопасный город» пресек в Калининграде свыше 50 случаев распития спиртного в общественных местах