В Калининграде почтили память героев Афганской войны

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:39:32+03:00

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В субботу, 15 февраля, в парке "Юность" у монумента воинам-интернационалистам прошли памятные мероприятия, посвященные 31-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. В торжественном митинге и возложении цветов приняли участие чиновники и политики, кадеты и военнослужащие, а также сотни калининградцев - ветеранов Афганской и Чеченских войн и других локальных конфликтов.

- Нас остается все меньше, но память о наших товарищах останется навсегда, - сказал на митинге председатель Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области Владимир Черненко. - Мне с двух часов ночи сегодня поступают поздравления... Не наша в том вина, что распался великий и могучий Советский Союз.

- Время неумолимо уносит события нашей истории, оставляет нас без наших друзей и братьев. Постоянно предпринимаются попытки обсуждать итоги Афганской войны, - кто прав был, кто виноват, нужна ли была эта война, - только вывод однозначен: люди, которые там воевали, - герои, они выполняли и с честью выполнили свой долг, - отметил на торжественном митинге депутат Госдумы Александр Пятикоп.

Он добавил, что в настоящее время верхняя палата парламента готовит пакет законопроектов по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в том числе и воинов-интернационалистов.

Торжественные мероприятия проводятся в парке "Юность" ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU