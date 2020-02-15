На Северном обходе в ДТП пострадала 28-летняя девушка

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:26:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в минувшую пятницу 14 февраля днем случилось ДТП с участием трех автомобилей. В 14:30 по Северному обходу от улицы Горького в направлении улицы Челнокова ехал автомобиль «Опель». 42-летний водитель из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в «Форд» после чего тот столкнулся с впереди стоящим автомобилем «Ауди». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В результате ДТП пострадала 28-летняя девушка-водитель автомобиля «Форд» и водитель автомобиля «Опель».

ИСТОЧНИК KP.RU