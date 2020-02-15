2020-02-15T14:43:36+03:00
Общество

В Калининградской области почти 100 тыс га хотят засеять яровыми культурами

Регион готов к посевным работам
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова сообщила, что регион готов к посевным работам. По ее словам ближайшая задача этого года – обеспечить организованное и качественное проведение весенних полевых работ и ярового сева на площади 95 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Для проведения ярового сева на территории Калининградской области есть семена яровой пшеницы, ярового ячменя, овса, гречихи, картофеля, также в планах приобретение семян еще ряда сельхозрастений. На 77 % аграрии региона обеспечены минеральными удобрениями для весенней подкормки, поставка удобрений продолжается.

Министр Шевцова отметила, что озимыми культурами под урожай 2020 года засеяно 110,2 тысячи гектаров. Условия перезимовки посевов озимых культур пока способствуют сохранению почти всей площади озимого сева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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