В Калининграде представят книгу писателя, прошедшего Великую Отечественную войну

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:40:46+03:00

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В Калининградской областной научной библиотеке пройдет презентация 3-го издания книги зеленоградского писателя-фронтовика Василия Чернова. Автор – участник Великой Отечественной войны с первого и до последнего ее дня. В качестве командира артподразделения участвовал в Смоленском оборонительном сражении, в нескольких военных операциях, включая Восточно-Прусскую.

О пережитом в годы войны Василий Иосифович и рассказал в книге, первое издание которой вышло в 2004. Книга «Долг. Записки офицера Советской армии» переиздавалась дважды - к юбилеям Великой Победы.

«Много страниц посвящено судьбам женщин на войне, среди которых его жена, санинструктор Лиза Кукушкина. В декабре 1943 года в белорусской деревне она попала в плен, прошла два концлагеря – Майданек и Равенсбрюк. В Равенсбрюке родила дочь Викторию, обе остались живы», – говорят организаторы.

Презентация пройдет в понедельник 17 февраля в 15:00. Всех желающих ждут в лекционном зале библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU