2020-02-15T15:57:08+03:00
Общество

В Зеленоградске откроют многоуровневую стоянку на 250 автомобилей

Ее построил инвестор на ул. Тургенева
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Новая многоуровневая стоянка на 250 мест, построенная инвестором на ул. Тургенева за туристско-информационным центром, скоро будет готова принять первых автомобилистов. Об этом сообщает газета «Волна».

Власти рассчитывают, что гости Зеленоградска будут использовать ее как перехватывающую, то есть оставлять там машины (110 рублей за день), а по курорту передвигаться пешком. Сообщается, что от парковки до моря можно дойти за 10 минут или доехать на арендованном электромобиле.

В планах у администрации Зеленоградска организовать еще одну многоуровневую перехватывающую стоянку на въезде в город со стороны ул. Железнодорожной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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