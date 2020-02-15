Юные каратисты из Гусева собрали деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:12:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Благотворительный семинар-тренировку по каратэ-до в помощь 15-летней ученице ШИЛИ Камиле Разиньковой провели в Гусеве. Все желающие внесли взносы.

Как сообщает благотворительный фонд «Берег Надежды», юные спортсмены собрали 15250 рублей.

- Все деньги будут направлены на лечение девочки, получившей год назад тяжелую травму, — рассказала исполнительный директор фонда Елена Радзывилюк. Она поблагодарила ребят-участников и президента федерации Владимира Орешко, который выступил с инициативой провести благотворительную акцию и провел тренировку.

Напомним, 5 марта 2019 года на Камилу в комнате ШИЛИ, где она учится, упал шкаф, в итоге девочка получила перелом позвоночника. Девочка должна проходить постоянные курсы реабилитации. Девочка учится передвигаться с помощью костылей.

Фонд «Берег надежды» собирает деньги на два курса восстановительного лечения в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU