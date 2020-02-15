Калининградцев приглашают на бесплатный концерт, посвященный Дню воина-интернационалиста

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:19:08+03:00

Выступление участника боевых действий в Афганистане состоится в субботу в областной библиотеке

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На концерте в областной научной библиотеке, приуроченном к Дню памяти воинов-интернационалистов, в субботу 15 февраля выступит участник боевых действий в Афганистане Юрий Горбушин. Как рассказали организаторы, он исполнит песни Юрия Кирсанова, Олега Рахта и Александра Малашонка, Игоря Морозова, Сергея Климова, других авторов

Кроме того, исполнитель расскажет о творчестве Владимира Высоцкого.

Юрий Горбушин – ветеран органов военной контрразведки, член Совета ветеранов Управления ФСБ области. Он – лауреат и почетный член жюри городского конкурса военно-патриотической песни «Живи и помни», исполнитель авторских песен о войне своих коллег и сослуживцев.

Вход свободный. Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU