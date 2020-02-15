2020-02-15T20:30:53+03:00
Происшествия

Умер машинист поезда «Ласточка», который перегоняли в Калининград

Трагедия случилась на станции во Владимире
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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На станции во Владимире умер машинист «Ласточки». Поезд перегоняли в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия случилась ночью в четверг 13 февраля.

«Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке на станции Владимир. В пассажирском купе во время стоянки находилось два работника РЖД - машинист и помощник машиниста. Один из них - машинист - погиб. Помощника машиниста удалось спасти, ему была оказана срочная медицинская помощь», - сообщили в Приволжском следственном управлении СК на транспорте.

По предварительной информации случилось отравление угарным газом из-за использования машинистом обогревателя с бензиновым двигателем.

Приволжское следственное управление СК России возбудило уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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