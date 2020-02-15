Умер машинист поезда «Ласточка», который перегоняли в Калининград
На станции во Владимире умер машинист «Ласточки». Поезд перегоняли в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагедия случилась ночью в четверг 13 февраля.
«Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке на станции Владимир. В пассажирском купе во время стоянки находилось два работника РЖД - машинист и помощник машиниста. Один из них - машинист - погиб. Помощника машиниста удалось спасти, ему была оказана срочная медицинская помощь», - сообщили в Приволжском следственном управлении СК на транспорте.
По предварительной информации случилось отравление угарным газом из-за использования машинистом обогревателя с бензиновым двигателем.
Приволжское следственное управление СК России возбудило уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU