2020-02-15T22:27:08+03:00
Происшествия

Очевидцы: В Калининграде на ул. Баранова расстреляли автомобиль, двое погибших

ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure»
Сергей Богров
Поделиться:
..Фото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

В Калининграде на улице Баранова расстреляли автомобиль. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы. По их словам в машине находились 4 человека, на данный момент известно о двух погибших.

.

.

ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure».

На фото, которые сделали очевидцы и выложили в сообщество "Автоканал Калининград", видно лежащего на земле человека и неподалеку - предмет, похожий на автомат.

Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде

Также сообщается, что в автомобиле находился 10-летний ребенок, его спасли.

По предварительной информации нападавший находится в больнице.

Автомобилисты сообщают, что ул. Баранова перекрыта, транспорт разворачивают и пускают в объезд.

На месте работает полиция и спецслужбы.

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Выхватил у убийцы оружие»: 17-летний парень стал свидетелем расстрела семейной пары в Калининграде
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела в Калининграде
Очевидцы: В Калининграде на ул. Баранова расстреляли автомобиль, двое погибших
Умер машинист поезда «Ласточка», который перегоняли в Калининград
Калининградцев приглашают на бесплатный концерт, посвященный Дню воина-интернационалиста
Юные каратисты из Гусева собрали деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф
В Зеленоградске откроют многоуровневую стоянку на 250 автомобилей
В Калининграде представят книгу писателя, прошедшего Великую Отечественную войну
В Калининградской области почти 100 тыс га хотят засеять яровыми культурами
На Северном обходе в ДТП пострадала 28-летняя девушка
В Калининграде почтили память героев Афганской войны
В Калининграде задержали мужчину, который воровал вещи из школ, больниц и спортзалов