Очевидцы: В Калининграде на ул. Баранова расстреляли автомобиль, двое погибших
В Калининграде на улице Баранова расстреляли автомобиль. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы. По их словам в машине находились 4 человека, на данный момент известно о двух погибших.
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ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure».
На фото, которые сделали очевидцы и выложили в сообщество "Автоканал Калининград", видно лежащего на земле человека и неподалеку - предмет, похожий на автомат.
Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде
Также сообщается, что в автомобиле находился 10-летний ребенок, его спасли.
По предварительной информации нападавший находится в больнице.
Автомобилисты сообщают, что ул. Баранова перекрыта, транспорт разворачивают и пускают в объезд.
На месте работает полиция и спецслужбы.
Подробности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU