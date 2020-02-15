Очевидцы: В Калининграде на ул. Баранова расстреляли автомобиль, двое погибших

15 Февр. 2020 2020-02-15T22:27:08+03:00

ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure»

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В Калининграде на улице Баранова расстреляли автомобиль. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы. По их словам в машине находились 4 человека, на данный момент известно о двух погибших.

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ЧП случилось недалеко от отеля «Mercure».

На фото, которые сделали очевидцы и выложили в сообщество "Автоканал Калининград", видно лежащего на земле человека и неподалеку - предмет, похожий на автомат.

Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде

Также сообщается, что в автомобиле находился 10-летний ребенок, его спасли.

По предварительной информации нападавший находится в больнице.

Автомобилисты сообщают, что ул. Баранова перекрыта, транспорт разворачивают и пускают в объезд.

На месте работает полиция и спецслужбы.

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU