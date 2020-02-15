Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела в Калининграде
По факту смерти двух человек в результате стрельбы на улице Профессора Баранова в Калининграде следственное управление Следственного комитета по Калининградской области возбудило уголовное дело. В настоящее время на месте продолжают работать эксперты и криминалисты.
Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде
Напомним, в субботу вечером Фазиль Бахрамов расстрелял из карабина "Сайга" семейную пару - Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. Их сын получил ранения и находится в больнице. По предварительной информации, опасности для жизни нет. Стрелок покончил жизнь самоубийством.
В Калининграде у Центрального рынка расстреляли автомобиль, погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU