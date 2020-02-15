2020-02-15T22:40:59+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела в Калининграде

Жертвами стрелка стали два человека
Кирилл Алексеев
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По факту смерти двух человек в результате стрельбы на улице Профессора Баранова в Калининграде следственное управление Следственного комитета по Калининградской области возбудило уголовное дело. В настоящее время на месте продолжают работать эксперты и криминалисты.

Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде

Напомним, в субботу вечером Фазиль Бахрамов расстрелял из карабина "Сайга" семейную пару - Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. Их сын получил ранения и находится в больнице. По предварительной информации, опасности для жизни нет. Стрелок покончил жизнь самоубийством.

В Калининграде у Центрального рынка расстреляли автомобиль, погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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