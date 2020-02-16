Ребенка, пострадавшего во время стрельбы в Калининграде, отпустили из больницы домой

16 Февр. 2020 2020-02-16T00:28:30+03:00

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13-летний мальчик, который пострадал во время стрельбы у Центрального рынка в Калининграде, отпущен медиками домой. Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Ребенок был доставлен в Детскую областную больницу и после оказанной медицинской помощи отпущен под амбулаторное наблюдение», - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Калининграда вечером в субботу 15 февраля расстреляли семейную пару. Их сын получил несерьезное ранение. Нападавший попытался свести счеты с жизнью, был доставлен в больницу и там скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела в Калининграде.

Стрельба в Калининграде.Стрельба в Калининграде

Стали известны личности погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU