Футболист Юрий Жирков откроет в Калининграде музей Великой Отечественной

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:26:58+03:00

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Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков является страстным коллекционером так называемой "военки" - предметов, связанных с Великой Отечественной войной. И вот футболист решил, что пришло время поделиться своей коллекцией со всеми интересующимися темой.

Как сообщается в твиттере сборной России по футболу, Жирков намерен открыть в Калининграде музей Великой Отечественной войны.

"Первый экспонат (коллекции) – каска, - написал Юрий Жирков. - Сначала места хватало дома, потом пришла идея открыть музей. У меня есть важные артефакты: документы, оружие, ЗИС... Мы нашли бункер в Калининграде – там создадим экспозицию. Люди должны знать историю ВОВ".

ИСТОЧНИК KP.RU