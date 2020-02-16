2020-02-16T16:35:41+03:00
Происшествия

«Мы в шоке!» Директор Центрального рынка рассказал о трагедии на улице Баранова

Погибшие предприниматели характеризовались исключительно положительно
Ольга Гончарова
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Сергей Званок.Сергей Званок.Фото: Иван МАРКОВ
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Директор управляющей компании «Центральный рынок» Сергей Званок рассказал «Комсомолке» о погибших предпринимателях, расстрелянных в субботу вечером на улице Баранова.

- Убийство произошло за пределами нашего рынка после завершения рабочего дня. Известно, что у преступника был конфликт интересов со своими жертвами из-за возникших претензий, возможно, на фоне торговли. Даже судились три года назад в суде общей юрисдикции. К нам жалоб ни от одной из сторон не поступало, поэтому управляющая компания к этому отношения не имела, не вмешивалась.

По словам Сергея Званка, российского гражданства, выходец из стран СНГ, также не имел. Криминальную ситуацию калининградские предприниматели будут обсуждать на экстренном совещании, где не исключено, появятся новые версии причин расстрела на многолюдной улице Баранова:

- Будем разбираться, что стало спусковым механизмом этой страшной трагедии. Проводим внутреннее расследование, все будем выяснять. Погибшие, наши два добросовестных предпринимателя, имели долгосрочные договора аренды. Они характеризовались исключительно положительно. И в тот, последний в своей жизни вечер, оставили после себя на рабочем месте идеальный порядок, все убрали. Для них это был нормальный алгоритм работы, все делали четко. Мы все просто в шоке!

Напомним, трагедия разыгралась на улице Баранова возле входа в Центральный рынок около семи часов вечера. Фазиль Бахрамов открыл стрельбу на поражение из охотничьего карабина "Вепрь". Вначале он убил Вадима Янголенко, затем ранил его жену Дарью Ефимову. Женщина умоляла пощадить ее, говорила, что она беременна, но изверг добил жертву еще одним выстрелом. Сыну Вадима и Дарьи - шестикласснику Ростиславу - удалось убежать. Сделав свое черное дело, Бахрамов покончил жизнь самоубийством. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

ИСТОЧНИК KP.RU

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