В доме торговца, расстрелявшего семью в Калининграде, нашли патроны и записку

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:43:08+03:00

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Сотрудники Следственного комитета провели обыск в доме Фазиля Бахрамова, расстрелявшего в субботу вечером семью и покончившего с собой. Как сообщает агентство ТАСС, в доме были обнаружены патроны и предсмертная записка.

Напомним, трагедия разыгралась на улице Баранова возле входа в Центральный рынок около семи часов вечера. Фазиль Бахрамов открыл стрельбу на поражение из охотничьего карабина "Вепрь". Вначале он убил Вадима Янголенко, затем ранил его жену Дарью. Женщина умоляла пощадить ее, говорила, что она беременна, но изверг добил жертву еще одним выстрелом. Сыну Вадима и Дарьи - шестикласснику Ростиславу - удалось убежать. Сделав свое черное дело, Бахрамов покончил жизнь самоубийством.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

ИСТОЧНИК KP.RU