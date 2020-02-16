2020-02-16T19:34:26+03:00
Происшествия

В Калининграде объявили в розыск 14-летнюю девушку

Анастасия ушла из дома 14 февраля
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел МВД России по Московскому району Калининграда разыскивает 14-летнюю Анастасию Дусявичуте, проживающую на улице Восточной. Девушка 14 февраля около 23 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые ниже плеч. Была одета в пальто выше колена с капюшоном серого цвета, узкие штаны черного цвета, ботинки на высокой подошве черного цвета, кофта розового цвета.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Анастасии Дусявичуте, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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