В Астрахани хотят запустить прямой авиарейс до Калининграда

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:41:44+03:00

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Регулярный авиарейс Астрахань - Волгоград может измениться другим: Астрахань - Калининград. Об этом сообщило издание "Астраханские новости" со ссылкой на гендиректора волгоградского аэропорта Сергея Дмитриева.

Сообщается также, что Сергей Дмитриев провел опрос среди интернет-пользователей. Именно опираясь на мнение большинства, он озвучил возможную рокировку в расписании полетов из Астрахани. Ранее Дмитриев говорил, что в конце января загрузка рейса Астарахань - Волгоград составляла всего 23 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU