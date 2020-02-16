Калининградский "Локомотив" одержал победу в матче лидеров Суперлиги

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:58:58+03:00

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Состоялись матчи 15-го тура розыгрыша Суперлиги по волейболу среди женских команд. В главном матче тура, который прошел в Калининграде, встречались калининградский "Локомотив" и нижнетагильская "Уралочка - НТМК".

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу калининградских девушек. Если в первых двух партиях соперницы сумели навязать калининградкам борьбу, то в третьей "Локомотив" был явно сильнее - 25:17.

После этой победы "Локо" набрал 40 очков и уверенно возглавил турнирную таблицу. На втором месте "Динамо Казань", на третьем - "Уралочка".

ИСТОЧНИК KP.RU