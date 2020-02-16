2020-02-16T20:15:12+03:00
Общество

Поляки встали в почетный караул на месте гибели генерала Черняховского

Памятные мероприятия прошли в приграничном городке Пененжно
Кирилл Алексеев
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..Фото: Игорь ЖУКОВСКИЙ
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В воскресенье в польском городке Пененжно прошли памятные мероприятия, посвященные памяти генерала Красной армии, командующего 3-м Белорусским фронтом Ивана Черняховского. 18 февраля 1945 года Черняховский погиб в окрестностях прусского города Мельзак, сегодняшнего Пененжно.

Траурный митинг прошел на окраине города, в месте, где еще несколько лет назад возвышался памятный знак Черняховскому. В 2015 году по решению польских властей монумент был снесен. С этой акции в Польше началась война против советских памятников.

В мероприятии приняли участие граждане Польши, а также посол России в Варшаве Сергей Андреев. Как сообщило издание Eadaily, впервые у импровизированного памятного знака Черняховскому встал почетный караул из солдата Красной армии и солдата Войска Польского. При этом, красноармейца представлял гражданин Польши Роман Чонгардлак из Ольштына, а польского солдата — Кшиштоф Теличан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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