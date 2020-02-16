Матч против Португалии в Калининграде сборная России по регби проведет в ослабленном составе

16 Февр. 2020 2020-02-16T21:47:08+03:00

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В субботу 22 февраля на стадионе "Калининград" пройдет матч чемпионата Европы по регби, в котором сборная России встретится с португальцами. Накануне стало известно, что наша команда выйдет на игру без нескольких игроков основного состава. Среди них, как сообщает sport24, - Кушнарев, Дорофеев, Гаджиев, Поливалов, Федотко.

Сборная России начала турнир крайне неудачно. В пером туре в Сочи наши регбисты проиграли Испании, затем в гостях уступили бельгийцам. Лидирует же с 9-ю очками сборная Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU