Пациент психдиспансера сбежал в Светлогорск погулять по променаду

16 Февр. 2020 2020-02-16T22:43:26+03:00

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Пациента советского психоневрологического диспансера Эдуарда К. обнаружили на променаде в Светлогорске. Об этом сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на волонтеров организации "Запад", которые занимались поиском.

Известно, что мужчина сбежал из лечебного учреждения в Советске еще 31 января. Где он находился на протяжении двух недель, пока неизвестно. Поиском мужчины кроме волонтеров занималась полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU