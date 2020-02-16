Пациент психдиспансера сбежал в Светлогорск погулять по променаду
Мужчину искали более двух недель
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Пациента советского психоневрологического диспансера Эдуарда К. обнаружили на променаде в Светлогорске. Об этом сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на волонтеров организации "Запад", которые занимались поиском.
Известно, что мужчина сбежал из лечебного учреждения в Советске еще 31 января. Где он находился на протяжении двух недель, пока неизвестно. Поиском мужчины кроме волонтеров занималась полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU