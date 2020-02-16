В Гурьевском районе фура "улетела" в кювет
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Накануне ДТП произошло в Гурьевском районе, возле поселка Егорьевское. Фотографии с места происшествия опубликованы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области в социальной сети "ВКонтакте".
По предварительной версии, водитель грузовика неправильно выбрал скоростной режим и в итоге оказался в кювете. Доставать его оттуда пришлось специальной технике, которая появилась на месте ДТП через несколько часов.
ИСТОЧНИК KP.RU