Калининград улучшил позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:56:10+03:00

По итогам 2019 года, область заняла 9-е место, годом ранее была десятой.

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Калининградская область улучшила позиции в рейтинге благоприятных для жизни регионов. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Рейтинг».

По итогам 2019 года, область заняла 9-е место, годом ранее была десятой. При составлении рейтинга учитывались 70 показателей, среди которых доходы населения, занятость, рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Первое место по качеству жизни в России занимает Москва, второе - Санкт-Петербург, на третьем месте оказалась Московская область. Последнее место в рейтинге занимает Республика Тыва.

ИСТОЧНИК KP.RU