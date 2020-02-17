Калининград улучшил позиции в рейтинге регионов по качеству жизни
Калининградская область улучшила позиции в рейтинге благоприятных для жизни регионов. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Рейтинг».
По итогам 2019 года, область заняла 9-е место, годом ранее была десятой. При составлении рейтинга учитывались 70 показателей, среди которых доходы населения, занятость, рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Первое место по качеству жизни в России занимает Москва, второе - Санкт-Петербург, на третьем месте оказалась Московская область. Последнее место в рейтинге занимает Республика Тыва.
ИСТОЧНИК KP.RU