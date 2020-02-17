В Калининграде за неделю 17 человек оштрафовали за незаконную торговлю

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:05:38+03:00

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На минувшей неделе в Калининграде 17 человек привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники комитета муниципального контроля составляли протоколы на улицах Куйбышева, Интернациональной, Барнаульской, Согласия, Грига, Дзержинского, Московском и Ленинском проспектах, где продолжается несанкционированная торговля продуктами питания, в том числе польского производства, мясом, рыбой, конфетами, овощами, а также носками, очками, бытовой химией и прочим товаром.

Административные материалы направят мировым судья для принятия мер воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU