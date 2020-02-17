2020-02-17T12:22:28+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет электричества и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в понедельник, 17 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13.00 отключат от электричества дома по ул. Марш. Новикова 7, 17-23, 8-12, 18-38, ул. Минусинская 2-8, ул. Киевская 83б, ул. Беговая 2 а, б, ул. Беговая 17-41а, 47-51, 18-64, 70-80.

С 13.30 до 18.00 электричество отключат в домах ул. Киевская 119б, 121-123, 100, 112, 112в, ул. Тихорецкая 69-73, ул. Садовая 1, 5, 15-21, 23-45, 2, 4, 10, 10а,б, 12-16, 14а, пер. Портовиков 1-7, 2, 2а,б, 4-12, 4а, пер. Портовиков 2-й 1, 13.

Еще одна группа домов, которую отключат от электричества с 13.30 до 18.00 - ул. Восточная 1а, 3, 5, 9, 11, 15, 4-12, ул. Киевская 77-85, 79а, 93, 66, 70- 74, ул. Беговая 1-21, 2-16 .

С 10.00 до 14.00 холодной воды не будет по ул. Лозовая 13, ул. Барклая де Толли 28, ул. Левитана 59 кор. 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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