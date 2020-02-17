В воскресенье в Калининградской области сбили двух подростков

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:30:20+03:00

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В Калининградской области в воскресенье, 16 февраля, под колеса автомобилей попали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На пл. Калинина в Калининграде водитель «Фольксвагена» сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.

В Светлогорском районе в воскресенье вечером сбили 17-летнего парня. Наезд произошел на 12 километре автодороги «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный». 65-летинй водитель «Мерседеса» сбил 17-летнего пешехода, который шел по проезжей части без светоотражающих элементов. В результате ДТП молодой человек получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU