В воскресенье в Калининградской области сбили двух подростков
В Калининградской области в воскресенье, 16 февраля, под колеса автомобилей попали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На пл. Калинина в Калининграде водитель «Фольксвагена» сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.
В Светлогорском районе в воскресенье вечером сбили 17-летнего парня. Наезд произошел на 12 километре автодороги «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный». 65-летинй водитель «Мерседеса» сбил 17-летнего пешехода, который шел по проезжей части без светоотражающих элементов. В результате ДТП молодой человек получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU