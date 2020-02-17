На Приморском кольце в ДТП пострадал скутерист
Водитель без прав врезался в бордюр
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В воскресенье днем в воскресенье в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 1-м километре автодороги «Подъезд к аэропорту «Храброво». 43-летний водитель скутера «Motoland» на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.
В результате падения мужчина получил травмы и был госпитализирован. В ГИБДД отметили, что пострадавший не имел водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU