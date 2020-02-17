На Приморском кольце в ДТП пострадал скутерист

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:36:45+03:00

Водитель без прав врезался в бордюр

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В воскресенье днем в воскресенье в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 1-м километре автодороги «Подъезд к аэропорту «Храброво». 43-летний водитель скутера «Motoland» на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.

В результате падения мужчина получил травмы и был госпитализирован. В ГИБДД отметили, что пострадавший не имел водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU