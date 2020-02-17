В Калининграде двое детей отравились угарным газом
Пострадавшие госпитализированы
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде три человека отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте «Калининградгазификации».
Инцидент произошёл на улице Вагнера. В больницу доставили маму и двоих детей.
Прибывшие на место газовщики обнаружили в квартире отсутствие тяги от двухконтурного атмосферного газового котла «Беретта». Кроме этого, вентиляционный канал был занят механической вытяжкой от газовой плиты «Аристон» и на момент проверки, при работающей вытяжке, тяга в дымоходе была обратной. Также в квартире отсутствовал приточный клапан.
ИСТОЧНИК KP.RU