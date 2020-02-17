Калининградец украл с карты приятеля свыше 200 тысяч рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:20:32+03:00

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

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В Полесске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 28-летний мужчина пришел к знакомым на День рождения. Во время застолья он похитил у другого гостя мобильный телефон. На смартфоне было открыто приложение мобильного банка, что позволило подозреваемому перечислить все деньги на свой счёт.

«Как выяснили полицейские, злоумышленник на похищенные деньги устроил вечеринку, пригласив на неё всех своих знакомых. На празднике так же присутствовал потерпевший, не подозревавший, что мероприятие было организовано за счет денег, украденных у него», - отметили в пресс-службе полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU