Второй корпус школы №56 в Калининграде закрыли на карантин по ОРВИ

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:26:17+03:00

На вынужденные каникулы также отправились учащиеся 98 классов в 22 школах города

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В Калининграде по состоянию на понедельник, 17 февраля, полностью приостановлены занятия в четырех школах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Занятия отменены в школах № 26, 43, 46, а также с понедельника - № 56 (второй корпус).

На вынужденные каникулы также отправились учащиеся 98 классов в 22 школах города (№№ 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 47, 53, 56; гимназия №№1, 22, 40), Кроме того, закрыто девять групп в пяти детсадах (№№ 40, 51,78, 125, 134).

В работающих школах ежедневно проводится почасовой мониторинг всех образовательных учреждений города на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU