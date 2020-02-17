Прокуратура добилась закрытия хостела в многоквартирном доме в Светлогорске

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:35:24+03:00

С 1 октября 2019 года в России запрещено открывать гостиницы в многоквартирных домах

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В Светлогорске приостановлена работа мини-хостела «Этаж» в многоквартирном доме на улице Дачной. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С 1 октября 2019 года в России запрещено открывать гостиницы в многоквартирных домах. Однако владельцы «Этажей» решили не приостанавливать работу хостела, который находится в доме №4 (кв. 47 и 48).

Прокуратура подала иск в городской суд о запрете работы хостела. До принятия решения суд принял обеспечительные меры и приостановил работу гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU