В Неманском районе водитель микроавтобуса сбил пожилую женщину

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:44:06+03:00

С травмами пенсионерку доставили в больницу Советска

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В Неманском районе в результате наезда пострадала 74-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в понедельник, 17 февраля около 9:20 утра в поселке Красное Село. Водитель микроавтобуса «Мерседес» при движении задним ходом на улице Красносельской не убедился в безопасности маневра и сбил 74-летнюю женщину.

С травмами пенсионерку доставили в больницу Советска. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU