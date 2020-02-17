В Неманском районе водитель микроавтобуса сбил пожилую женщину
С травмами пенсионерку доставили в больницу Советска
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В Неманском районе в результате наезда пострадала 74-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в понедельник, 17 февраля около 9:20 утра в поселке Красное Село. Водитель микроавтобуса «Мерседес» при движении задним ходом на улице Красносельской не убедился в безопасности маневра и сбил 74-летнюю женщину.
С травмами пенсионерку доставили в больницу Советска. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU