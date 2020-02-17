Калининградец ограбил сожительницу, которая решила с ним расстаться

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:50:07+03:00

Мужчина сорвал с её шеи золотой кулон и убежал

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который ограбил бывшую сожительницу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

27-летняя девушка устала от своего агрессивного бойфренда и решила прекратить отношения. Горожанин, уже зная своей отставке, позвонил девушке и попросил выйти на улицу, чтобы отдать ее личные вещи. Однако когда она спустилась к мужчине, тот сорвал с её шеи золотой кулон и убежал.

Девушка только на следующий день обратилась в полицию. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Похищенное имущество как выяснилось, он успел продать.

На него завели уголовное дело по статье «Грабёж», ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU