В Калининградском заливе транспортные полицейские задержали браконьера

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:02:05+03:00

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В акватории Калининградского залива транспортные полицейские задержали браконьера, который ловил рыбу сетью. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

42-летний браконьер при помощи лесковой сети успел выловить 28 экземпляров рыб ценных пород: судака, камбалы, окуня, леща и рыбца. Ущерб оценили в 52 тысячи рублей.

На горе-рыбка завели уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Сотрудники транспортной полиции напоминают любителям незаконной рыбалки о том, что за браконьерство максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU