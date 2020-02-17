2020-02-17T15:16:14+03:00
Общество

В Полесске осудили двух девочек за кражу денег у своего деда

На суде внучки признали вину и раскаялись в содеянном
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Полесском районе осудили двух девочек за кражу денег у своего деда. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года внучки украли у своего деда кошелёк, в котором находилось 23 тыс рублей. Деньги они потратили по своему усмотрению.

На суде внучки признали вину и раскаялись в содеянном.

Суд признал их виновными в краже и приговорил одну девочку к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, второй подсудимой — назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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