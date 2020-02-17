В Калининграде худрука музыкального театра оштрафовали на 10 тысяч за невыплату зарплаты

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:53:07+03:00

В прокуратуру с жалобой обратилась одна из сотрудниц театра

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В Калининграде к административной ответственности за невыплату зарплаты привлекли художественного руководителя областного музыкального театра. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В прокуратуру обратилась одна из сотрудниц театра, которая сообщила, что ей не выплатили ежемесячную стимулирующую выплату. Всего ей недоплатили более 60 тысяч рублей, что было подтверждено в ходе проверки.

На художественного руководителя театра завели административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU