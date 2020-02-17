2020-02-17T16:00:51+03:00
Спорт

Атлет из Калининграда выиграл два чемпионата России по борьбе спорта глухих

Калининградскую область представлял Алексей Шемаров
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Во Владимире прошли соревнования по спортивной борьбе среди атлетов с нарушением слуха - по правилам вольного и греко-римского стиля.

Калининградскую область представлял прошлогодний триумфатор аналогичных соревнований и действующий чемпион Европы Алексей Шемаров. В весовой категории греко-римской борьбы «до 130 килограммов» он соперничал с семью оппонентами, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Алексей провел три встречи, победив в каждой со счётом 8:0. Борцов-вольников в категории «до 125 килограммов» было пять – знаменитый 37-летний калининградец аналогично одержал ещё три победы, в двух поединках уложив соперников на лопатки.

Алексей Шемаров теперь уже четырежды чемпион России – победитель олимпийскикого чемпионата мира 2011 года вольного стиля и вице-чемпион первых Европейских игр 2015 года. После чего он завершил борцовскую карьеру, но в 2019 возобновил её уже в адаптивном спорте. По словам спортсмена, его решение носит сугубо социальную миссию – мотивировать своим примером, а мечта Алексея – стать чемпионом Сурдлимпийских игр 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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