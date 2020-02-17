Власти Калининграда обещают решить проблему с подтоплениями Южного парка
В Южном парке проведут специальные мелиоративные работы, которые позволят справиться с проблемой ежегодных подтоплений территории. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».
В парке решили установить на трубу, которая соединяет реку с прудами шиберную задвижку, она и позволит регулировать уровень воды в прудах. Деньги на проведения работ планируется взять в городском бюджете «во время ближайшей корректировки».
В мэрии отмечают, что подтопления парка Южного очень застарелая проблема. До войны уровень воды в прудах регулировался с помощью шлюза, который ещё в советские времена утерял свою функциональность.
ИСТОЧНИК KP.RU