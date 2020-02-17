На выходных в Калининградской области задержан 21 пьяный водитель

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:41:18+03:00

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С пятницы по воскресенье в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 21 пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU