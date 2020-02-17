Суд обязал администрацию возобновить работу бани в Озерске

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:36:41+03:00

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Суд обязал чиновников создать в Озерске условия для бытового обслуживания населения.

Как ранее писала «Комсомолка», в ноябре прошлого года в городе закрылась единственная баня. При этом, местные власти обязаны организовывать бытовое обслуживание населения в части предоставления услуг бани из расчета не менее 12 помывочных мест.

«Отсутствие бани влечет нарушение конституционных прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучие, право на благоприятные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности», - сообщает пресс-служба районного суда.

Суд обязал администрацию решить вопрос с бане до ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU