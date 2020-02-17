Власти утвердили программу развития центральных и восточных муниципалитетов области

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:01:08+03:00

В качестве базового инструмента для развития предпринимательства в программе заявлены меры финансовой поддержки бизнеса.

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Губернатор Антон Алиханов подписал комплексную программу развития центральных и восточных муниципалитетов Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В список вошли Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский, Черняховский и Нестеровский городские округа. В программу включены как действующие проекты, например, по строительству инфраструктурных объектов, так и новые инициативы, стимулирующие инвестиционную активность.

В качестве базового инструмента для развития предпринимательства в программе заявлены меры финансовой поддержки бизнеса. В частности, выплата льготных займов по программе «Восток», на эти цели выделено 300 млн рублей.

«Инвесторы могут получить от 2 млн до 50 млн рублей сроком на 7 лет всего под 1% годовых на новые и действующие бизнес-проекты при условии реализации их на территории этих муниципалитетов», - отметили в пресс-службе правительства, добавив, что программа предусматривает формирование и актуализацию инвестиционных паспортов и подготовку площадок для новых производств.

Территории, включенные в «Комплексную программу развития центральных и восточных муниципалитетов», занимают 67% площади Калининградской области. При этом на них проживают менее трети от общей численности населения региона. Численность работников крупных и средних предприятий, действующих в этих городских округах, составляет порядка 17% от общей численности работников в области.

ИСТОЧНИК KP.RU