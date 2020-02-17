С калининградца взыскали 113 тысяч за избиение врача «скорой помощи»

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:09:50+03:00

Мужчина напал на врача, которая приехала на вызов

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Суд взыскал компенсацию с жителя Калининграда, который избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В феврале 2018 года бригада врачей приехала на вызов в одну из квартир на Набережной Карбышева. Фельдшер стала оказывать помощь жильцу, однако пьяный мужчина напал и избил женщину.

Суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда, а также понесенные расходы на общую сумму 113 399 рублей. Однако буйный горожанин подал апелляционную жалобу в областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что оснований для отмены, изменения решения суда по доводам жалобы не усматривается, и признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU