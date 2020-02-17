В Славске пьяный водитель перевозил 2-летнего сына без кресла и пытался скрыться от ГИБДД
В Славском районе пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ГИБДД.
Как сообщили «Комсомолке» в отделе Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером 16 февраля в районе поселка Городково. При виде инспекторов водитель легковушки попытался скрыться, однако застрял на проселочной дороге.
Как оказалось, 22-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, на переднем сиденье находился 2-летний ребенок без специального удерживающего кресла.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина никогда не имел прав и его уже задерживали за пьяное вождение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU