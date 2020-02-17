В Славске пьяный водитель перевозил 2-летнего сына без кресла и пытался скрыться от ГИБДД

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:23:53+03:00

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В Славском районе пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ГИБДД.

Как сообщили «Комсомолке» в отделе Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером 16 февраля в районе поселка Городково. При виде инспекторов водитель легковушки попытался скрыться, однако застрял на проселочной дороге.

Как оказалось, 22-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, на переднем сиденье находился 2-летний ребенок без специального удерживающего кресла.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина никогда не имел прав и его уже задерживали за пьяное вождение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU