Власти выделили 59 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Калининградской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:34:45+03:00

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Региональное правительство выделило 59,5 млн рублей на комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции типа 2019-nCoV на территории Калининградской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 17 февраля.

Средства выделяются из резервного фонда правительства министерству здравоохранения для предоставления субсидии областному перинатальному центру.

Противоэпидемические мероприятия должны быть проведены до 1 мая.

По данным «РИА Новости», число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.

ИСТОЧНИК KP.RU