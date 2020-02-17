Калининградская «Балтика» на сборах сыграет с китайским клубом

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:50:25+03:00

Прежде с китайцами балтийцы не встречались, да, и легионеров из Китая в составе клуба никогда не было

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В Турции начался заключительный подготовительный сбор «Балтики» перед возобновлением чемпионата ФНЛ. Всего балтийцы сыграют четыре товарищеских матча, сообщает пресс-служба клуба.

21 февраля «Балтика» сыграет с китайским клубом «Гринтаун». Прежде с китайцами балтийцы не встречались, да, и легионеров из Китая в составе «Балтики» никогда не было.

«Гринтаун» – клуб из 9-миллионного города Ханчжоу, основанный в 1998 году. За относительно недолгую историю он шесть раз менял свое название и одиннадцать лет принимал участие в китайской Суперлиге. Но, вылетев из неё, вот уже три сезона не может вернуться в элиту национального чемпионата.

Сейчас «Гринтаун» выступает в первой лиге – аналоге российской ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU