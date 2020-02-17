«Калининградтеплосеть» сократила выбросы в атмосферу на 46 тонн в год

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:10:18+03:00

В прошлом году предприятие вывело из эксплуатации 6 угольных котельных

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В Калининграде воздух стал чище. По крайней мере, об этом сообщает пресс-служба мэрии, заявляя о сокращении выбросов продуктов сгорания в атмосферу на 46 тонн в год.

- Все это результат выполнения нашим предприятием инвестиционной программы за 2017 - 2019 годы, - уточняет пресс-служба. - В прошлом году оно вывело из эксплуатации 6 угольных котельных, что также дало ежегодную экономию средств на 9,5 млн рублей. Все потребители были переключены на теплоснабжение от крупных источников, использующих в качестве топлива природный газ.

За три года исполнения инвестпрограммы предприятие подключило 13 объектов социальной сферы, в том числе 3 больницы, 3 детских сада, оздоровительный комплекс и новый корпус Калининградского зоопарка. В рамках той же программы построено и реконструировано около 4 километров тепловых сетей.

Всего на мероприятия инвестиционной программы было потрачено 383 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU