2020-02-18T10:12:32+03:00
Общество

Калининградский рыбак вытащил щуку-гиганта

Вес рыбы составил почти 12 кг
Кирилл Алексеев
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..Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING
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Накануне калининградец Иван в одном из водоемов области выловил рекордных размеров щуку - ее вес составил 11,8 килограмма, при том, что вес, превышающий 2 кг, уже считается очень большим для щуки.

"Эта зима мне нравится всё больше и больше. Очередная вылазка за трофеем принесла свои плоды - побит рекорд десятилетней давности! Теперь предстоит взять новую планку, более чем 11,8 кг", - написал Иван в сообществе Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING в социальной сети "ВКонтакте".

Где конкретно Иван поймал щуку-гиганта, рыбак не говорит, держит место в секрете. В комментариях другие рыбаки предполагают, что это произошло на реке Лава.

Кстати, пойманную щуку рыбак выпустил на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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